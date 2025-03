Kada je u pitanju američko tržište, Ilon Mask se nalazi u pomalo paradoksalnoj situaciji. Kupci „Teslinih“ automobila su u potpunosti drugačija demografija od Maskovih ideoloških pristalica i pitanje je da li će pomoć predsednika SAD Donalda Trampa u promociji „Teslinih“ vozila ubediti američke konzervativce, inače zagovornike fosilnih goriva, da počnu da kupuju električna vozila, koja su važila za izbor liberalnijih građana. Sa druge strane, vlasnici „Teslinih“ vozila ih u sve većem broju napuštaju, dok neretko dolazi i do vandalizma, od lepljenja nalepnica na tuđe automobile do spaljivanja „sajbertraka“.

Postoje i pozitivni znaci za Evropu, poput sve većeg izgleda za otvaranje indijskog tržišta. Ursula von der Lajen je u februaru ove godine posetila Indiju i glavna tema pregovora sa indijskim liderom Narendrom Modijem jeste bilo potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Indije do kraja godine. U fokusu saradnje Evrope i Indije u budućnosti neće biti samo električna vozila i lanac vrednosti e-mobilnosti već i veštačka inteligencija, čipovi i telekomunikacije. Na sporazumu o slobodnoj trgovini između EU i Indije se radi neuspešno već decenijama, što i nije iznenađujuće jer bi u pitanju bio verovatno najkompleksniji sporazum te vrste na svetu, ali danas je politička motivacija da to bude urađeno veća nego ikada i potreba za jačanjem evropske industrije e-mobilnosti u velikoj meri stoji iza toga. Indijsko tržište električnih vozila je trenutno malo u odnosu na populaciju ove zemlje, ali u njemu leži ozbiljan potencijal s obzirom na to da je vlada Narendre Modija postavila cilj od 30 odsto električnih vozila na ulicama Indije do 2030. Kineski proizvođači ovu priliku neće moći da iskoriste zbog političkih tenzija između dve najveće azijske sile i trenutno postoji veliki napor Ilona Maska da „Tesla“ poveća svoje prisustvo u Indiji. „Tata grup“ je jedan od najvećih indijskih konglomerata koji ima dominantnu ulogu u proizvodnji EV u Indiji i postaje sve važniji partner „Tesle“ kada je u pitanju pozicioniranje u Aziji, ali i proizvodnja delova za automobile.