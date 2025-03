Ideja o prelaznoj vladi protivreči političkom iskustvu našeg višepartijskog sistema razvijanog poslednje tri i po decenije. Jedini slučaj prelazne vlade u modernoj političkoj istoriji Srbije zabeležen je nakon petooktobarskih promena 2000. godine.Međutim, taj model nije rezultat sistemskog rešenja, već posledica specifičnih političkih okolnosti. Vlast Slobodana Miloševića je pala nakon izbora i masovnih protesta, a kako bi se obezbedila tranzicija i izbegli institucionalni nemiri, privremena vlada je bila prelazno rešenje do održavanja parlamentarnih izbora u decembru iste godine. Dakle, to nije bio presedan koji se može primeniti u današnjem kontekstu, već kompromis nastao u vanrednim okolnostima. Danas u Srbiji ne postoji politička kriza koja bi opravdala formiranje prelazne vlade.

Umesto objektivnog i politički-socijalno odgovornog informisanja, ovi mediji crtaju sliku Srbije kao zemlje uronjene u politički haos „lične vlasti“ Aleksandra Vučića. U tom medijsko-političkom galimatijasu svesno je zanemarena činjenica da većina građana podržava stabilnost i ekonomski razvoj, tačnije politiku koju sprovodi i kojoj teži demokratski izabran predsednik Aleksandar Vučić. Danas u Srbiji postoje dva pola političke suprotnosti koji to ne treba to da budu - vlast i studentski protest. Opozicija je u političkom zapećku, bilo po rejtingu, bilo po političkim kapacitetima. Stoga ne čudi njena težnja da studentski bunt i građansko nezadovoljstvo idejom prelazne vlade pretvore u politički kapital. Teško to ide u realnostima političkog života, koji podrazumevaju jasne procedure dolaska na vlast i odlaska s nje.