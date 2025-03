Akcije svetskim poslovima, pogotovo one ekonomske, pogotovo same Amerike, padaju već godinama, što je novom-starom predsedniku Trampu bio znak da mora da menja pristup i mane se ratova svugde po svetu u ime viših demokratskih ideala, a pomalo i u ime resursa, i skoncentriše se na peglanje odnosa sa dva glavna strateška konkurenta, Rusijom i Kinom. Budući da je sasvim ispravno zaključio da ne može da se bori sa obe sile istovremeno, pogotovo ako su one u sve bližem savezu. Amerika bi još izašla na kraj sa Rusijom i Kinom pojedinačno, ali teško može izaći na kraj sa kombinacijom ruske (vojne) robusnosti i kineskog (ekonomskog) strpljenja, pa je Tramp odlučio da zaigra igru „obrnutog Kisindžera“ i pokuša da malčice oslabi ovaj istočni strateški savez tako što će napre odobrovoljiti Rusiju, pa da onda sa onim što ostane nakon te strateške deobe pokuša nečim da namiri i samu Kinu.