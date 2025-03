Ne zato što ne može, već zato što ne želi. Odbacuje logiku „više sile“ i ostaje veran svojoj autentičnosti. To je već čin otpora, slobode, ali i strategije promene, ne samo lične već i promene društva.

Nadam se da me pratite, kao i da ste zainteresovali za nastavak priče, i to u danu u kome studenti i građani, bez Pikačua, idu na Informer, šta god taj pohod na privatni medij, makar i loš, značio. Odmah da kažem, očekujem pribranost okupljenih i odsustvo nasilja, iako u proteklim mesecima vidim da Gandi ne živi na ulicama Srbije, a naročito ga nema u medijima, pre svega upravo na Informeru i na društvenim mrežama gde su pretnje podjednako odomaćene, uvrede svakodnevne, a nekažnjivost caruje, dok je odgovornost duboko u REM fazi.

Pikaču je postao metafora građanske neposlušnosti, neko ko je sposoban za silu, ali je bira samo kad je nužno, i to u odbrani slabijih. Njegova električna energija, uvek zadržana do trenutka pravde, može se čitati kao snaga protesta, latentna, ali moćna. Pikaču ne govori mnogo, ali kad progovori „Pika!“, zna se tačno šta misli.

Naravno, zahvalnost stoji i za policiju i Žandarmeriju koje su primereno reagovale i sprečile da na ulicama Beograda dođe do najgoreg, do prolivanja krvi, do ponavljanja istorije i dalekog 4. aprila 1936, kada je Žarko Marinović, mladi student izgubio život tokom studentskih protesta.