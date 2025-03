Bili su „prisutni“ svi elementi stadionskih „dešavanja“: baklje, dimne bombe, arlaukanja, gušanja, gurkanja, prepičkavanja itd. Videvši sve to, po zna koji puta sam došao u iskušenje da si polaskam da sam vidovit. A evo zašto, što reko Blic. Zato što sam pre nekoliko godina u jednoj futurističkoj bulevarskoj komendiji - igrala se neko vreme u Teatru Slavija - „predvideo“ da će se negde oko 2035. Kozačka skupština preseliti na stadion FK Crvena zvezda, na kome će navijači većinom glasova, glasnijom drekom ili ubedljivijom argumentacijom pesnica i pajsera - donosti „odluke od dalekosežnog značaja“. Kad ono međutim. Stadion se preselio u Skupštinu. I to deset godina pre prorečenog roka.

Veliko je pitanje da li je tu pomogla samo sreća ili se tu radi i o uticaju fenomena koji se u aeronautici zove „stall“. To vam je situacija kad avion izgubi uzgon, brzina mu spadne na nulu i postane neupravljiv. E, upravo se dogodilo srpskom društvu. I to dugo pre uspenija Visokog Carstvija Srbija je - zbog sijaseta razloga, od kojih sam neke pominjao u famoznom - postala neupravljiva, a srećna okolnost je to što ne može da se razbije o zemlju jer je već na zemlji.