U prvi mah - kad su slike ex prezidenta i ex premijera postale viralne u novinčinama i na društvenim mrežama - pomislio sam da je to prvi put da se narečeni džentlmen pojavljuje na nekom protestu. Zapravo na bilo kom skupu, osim onih kamernih i striktno stranačkih.

Onda sam osvežio pamćenje i setio se da sam Koštunicu lično video na jednom protestu i da sam čak sam stajao s njim u grupi, što je „ovekovečeno“ na jednoj crnobeloj fotografiji, snimljenoj na platou ispred Filozofskog prigodom jedne od bezbrojnih protestacija iz devedesetih. Ta fotografija je dostupna u broju časopisa Gradac posvećenom literaturi moje neznatnosti. Moj drug, urednik Gradca Branko Kukić valjda je hteo da mi „učini“, šta li. Ili možda da „učini“ Koštunici. Tko će znati.