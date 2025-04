Šta, dakle, kaže Milanović. Ukratko ću prepričati. Uprkos do sada nezabeleženoj masovnosti protesta protiv Visokog Mesta i Carstvija mu - piše Milanović - i uprkos tome što je skup od 15. 3. bio jedan od najznačajnijih događaja u političkoj istoriji Srbije, to je samo ponavljanje problema s kojima se srpska politika muči otkako se Srbija ponovo pojavila kao nezavisna država. (Milanović verovatno misli na prvu, dobrovoljnu nezavisnost iz 1878, ne na ovu drugu, prisilnu nezavisnost iz 2006.)

Najviše što masovni protesti mogu da učine je da izazovu krizu autoriteta - i to se ciklično ponavlja - i eroziju dominantnog modela. Posle čega sledi promena protagonista, a način vladavine ostaje isti. Bar do godine twenty five twenty five.