Postavlja se pitanje ko je te mlade ljudi vaspitavao da im sredstvo da dođu do nekog cilja, mada ruku na srce kod ovih blokada se i ne zna šta je cilj, bude iživljavanje nad drugima. Da li je moguće da maloletnici u prvoj ili drugoj godini srednje škole ne pitaju da li time što rade nekom drugom čine štetu i muku? Ko su roditelji takvoj deci? Ako on danas kao maloletnik bez trunke stida blokira Gazelu, šta će da radi kada odraste i uđe u neke zrele godine ako već sada nema nikakve limite u ponašanju? Šta možemo očekivati od takvih generacija ako im je u glavi već sada apsolutni anarhizam?

Zapitajmo se, dragi prijatelji, u šta su nam se pretvorile škole i fakulteti. Da li su to postale kasarne i regrutni centri za mlade anarhiste i radikalne levičare ili su to institucije koje školuju našu budućnost da budu uspešni pravnici, ekonomisti, inženjeri, lekari, veterinari... Šta uče ta deca? Na šta liče nastavni planovi i programi? Moramo da budemo realni prema sebi u kakve to obrazovne institucije šaljemo našu decu. Plašim se da je znanje koje se dobija nula, ali anarhizam je na apsolutnom vrhuncu. Ideološko oblikovanje i prepariranje mozga našim klincima je otišlo na apsolutno ludački nivo. Naša deca se uče da država guši, da bi državu trebalo ukinuti, da svaka individua ima pravo da radi šta želi, da su plenumi ti koji odlučuju o našim sudbinama, da su izbori zlo, da je demokratija zlo. Neverovatno je sve to i mnogima koji ovo čitate ne deluje kao realno, ali to je samo naše bekstvo od realnosti. Nismo spremni da se suočimo da je država izgubila univerzitet i da je on stavljen pod kontrolu ideološki zadrtih levičara i neokomunista. Tu računam i svakako vrlo pokvaren i bestidni profesorski kadar. Generacije koje budu dolazile biće samo gore, jer su sada shvatile da mogu da rade šta hoće i da im sistem ne sme ništa.