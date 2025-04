Nije mi bilo druge nego da prionem na posao. U nedelju uveče sam smutio nes kafu, stisnuo muda i kliknuo na portal Politike. Prvo što sam ugledao bila je blaga vest da je mandat za sastav nove vlade poveren dr prof. Đuri Macutu, endokrinologu. Samo što sam to pročitao, skolila me je jeretička pomisao da je Visoki Davač Mandata u časovima dokolice pročitao moj roman „Kontraendorfin“, u kome se - između ostalog - nalazi i fiktivno mišljenje jednog stvarnog francuskog doktora o tome da ovdašnje nasilnosti i sumanutosti nisu istorijski usud, nego posledica poremećaja žlezde kontrahipofize i da mi, sledstveno, nismo zli, nego bolesni, da nam ne treba humanitarna, nego medicinska pomoć.

Tako smo mic po mic došli i do teme naše današnje kolumne, mojih smatranja na temu „obojene revolucije“, koja su dibidus suprotna od Rotopalankinih i Manojlovih. Evo šta ja mislim, što reko Blic. Ako se u Srbiji i događaju neka društvena gibanja sa završetkom na „ucija“, osim ako to nije noćna polucija, to može biti samo „involucija“, nikako revolucija, bila ona obojena ili crno-bela.