Upravo je ušao u rizičnu zonu prošlonedeljnim uvođenjem carina na uvoz robe u Ameriku iz 185 zemalja, kojima su tarife razrezane shodno izvoznoj stopi i trgovinskom deficitu koji prave Americi, ali i shodno geopolitičkom položaju, pa su (dojučerašnjim) saveznicima poput zemalja NATO ili samoj EU ipak razrezane manje carine nego onima koje Amerika posmatra kao geopolitičke takmace, poput Kine. To sve govori da Trampove carine nisu potpuno iracionalni potez, kako to tvrde oni koji žele da ga predstave kao nekog poludelog rimskog cara, ali se može reći da nisu ni pažljivo osmišljeni potez velikog mastermajnda, kako žele da ga predstave obožavaoci. Te obožavaoce iz posrnule američke radničke klase će ove tvrde carine nesumnjivo zadovoljiti. On zapravo problemima pristupa više taktički no strateški, pa se tako i ove njegove carine, osim što koriste za unutrašnju upotrebu, mogu shvatiti i kao poziv na pregovore prema spolja, jer je njegova stara metoda da najpre zapreti, pa potom snima reakcije na pretnju, pa se onda shodno tim reakcijama prilagođava dajući koncesije jačima, odnosno kredit blagonaklonosti slabijima. Stoga ove carine verovatno ne treba shvatiti kao konačnu uvoznu rentu, već kao polaznu tačku za pregovore u kojima Tramp želi da je u startu u prednosti, najpre zaoštravajući, pa zatim verovatno popuštajući tamo gde mora. O tome svedoči najnovija izjava o Kini, nekoliko dana nakon što ih je zasuo tvrdim carinama - da je spreman za dogovor o sudbini Tiktoka kako bi se pronašlo obostrano rešenje. Dakle, biće tu još silnih pregovora.