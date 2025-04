Ovde godine će biti tačno 40 godina otkako se naša trenutna - u stvari večita - politička priča priča od jutra do mraka. Priču znate, da se ne ponavljamo. Bio je tu jedan kratki prekid toka pripovedanja od 2001. do marta 2003, kad je manjinski deo DOS pokušao da priču osavremeni i učini je funkcionalnijom, ali su pripovedači i konzumenti stare priče - uključujući i one iz većinskog DOS - brzo našli način (znate koji je to bio način) da staru priču vrate u opticaj.