Ostalo je još u nekim tragovima da se pruža ludački otpor, ali to deluje kao kada su najradikalniji nacisti pružali otpor Rusima u srušenom Berlinu. Ipak, ostaju mnoge teme koje moraju da se otvore, koje vlast mora ozbiljno da analizira i da sprovede dubinsku reformu unutar državnih struktura kako se ovakav bezobrazluk više nikada ne bi ponovio. Suština je u tome da je pokušaj obojene revolucije izveden iznutra, odnosno iz samog državnog sektora. Baš odande odakle se vlast najmanje nadala, odnosno sa mesta gde su svi govorili da su zaposleni apsolutno partijski poslušni kadrovi, a kao što vidimo, to ne da nije tako već je sve suprotno. Vlast je pokazala da suštinski nema vlast u mnogim društvenim oblastima i da u njima država praktično ne postoji.

Elem, punih pet meseci nismo mogli da vidimo nijednu fotografiju sa studentskih plenuma. Isticano nam je kako su to misteriozni ljudi, studenti koji na čuvenim plenumaškim sastancima donose odluke do kojih gotovo niko nije mogao da dođe. Zanimljivo, ni naša služba nije navodno uspela da dođe do imena i prezimena nekog od studenata blokadera. Ili možda nije htela, jer su baš pojedine strukture naše službe podržavale haos? Kao što je to činio i dobar deo pravosuđa, kao što su to činili univerzitetski profesori, nastavnici u školama, pojedini lekari... Ozbiljno umreženi državni sektor sa sve studentima anarhistima i radikalnim levičarima