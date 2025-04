Jedan drugi Filip - takođe pisac, takođe Jevrej - Filip Rot je u jednom romanu napisao sledeću rečenicu: „Ljudi svaki dan umiru, a mi nikako da se naviknemo na tu činjenicu.“ Kolikogod, zbog poodmaklih godina i teške bolesti, Filipova smrt bila očekivana, to je činjenica na koju se nikad ne mogu navići.

Fića - tako smo ga mi, „galeristi“, zvali - nijednog trenutka nije bio gnevan na Vučelu. Vučela je pak - saznalo se to naknadno - posle dvadeset i kusur godina negde rekao da je pogrešio što je otpustio Filipa. Cinik, kakav sam, znao sam da kažem Fići: „Postupi kao dramski lik tvog kolege iz Dramske redakcije - koji, otkako je primljen u SANU, okreće glavu kad prođeš pored njega - idi kod Vučele, izvini mu se što te je otpustio.“

Niko do Fićinih prijatelja - uključujući moju neznatnost - nije hteo da da izjavu za RTS povodom njegove smrti. Ali da je bio u mogućnosti - za tačnost neproverljive informacije garantujem - Filip bi je dao. Nagađam da bi (otprilike) rekao sledeće: „Da, umro sam, ali to se pre ili kasnije svima dogodi, nije to neka vest, ima toliko važnijih stvari...“