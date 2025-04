Da biste koliko-toliko mogli da zagovarate narodno jedinstvo, neophodno je da kod svih političkih subjekata postoji neki minimalni zajednički imenitelj u smislu političkih ciljeva. Kod nas on ne postoji. Zapravo, strana koja trenutno blokira normalan život i funkcionisanje institucija otvoreno i kaže da ne želi da živi u bilo kakvom jedinstvu sa većinskom Srbijom. Zašto bi onda druga strana na silu zagovarala jedinstvo sa takvim ljudima? Otuda, daleko je bolji koncept da se prihvati realnost, a to je da mi ne možemo da živimo u nekoj harmoniji, niti je moguće da imamo nekakav zajednički život, već smo prinuđeni da živimo jedni pored drugih, i to je to.