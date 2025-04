Nj.s. Porfirije ne greši kad kaže da „znamo ko smo i šta smo“, ali nije grešio ni Đinđić kad je govorio da mi, kao društvo, ne znamo ništa o sebi. Kako je moguće istovremeno i znati i ne znati?

Lako. Mi naprosto možemo i ono što ne možemo (Zauzvrat ne možemo - ili samo s krajnjom mukom možemo - ono što možemo, jer nas mrzi da dižemo dupeta.).

Kad Porfirije kao solista u horu vejača opštenarodne suštine, nacionalnih radenika i nacionalističkih političara ustvrdi da „oni znaju ko smo mi“, pre očima imaju jednu neizoštrenu mentalnu sliku koja se može verbalizovati otprilike ovako: „Mi Srbi smo narod najstariji, najgostoljubiviji, najpravoslavniji, najhrabriji smo, najbrojniji, prvi smo podigli ustanak (cinik bi rekao: i zauvek ostali u ustanku), prvi smo stekli državu, sve smo oslobodili (cinik bi rekao osim nas samih), dobili smo tolike ratove, izgubili tolike mirove, a ne da to niko ne zna da ceni, nego svi - i u regionu i u svetu - samo gledaju kako da nam napakoste i uskrate naše sveto pravo da radimo šta god nam padne na pamet“.

Ta mentalna slika i to „znanje o nama“ su - doduše, off the record - ostali neokrnjeni tokom svih četrdeset godina trajanja socijalističke Jugoslavije, koja - tako bar tvrdi zvanično znanje o nama - nije znala da ceni što smo je oslobodili i „stvorili“ da bi svi Srbi živeli u jednoj državi. Da bismo je - kao što je Koštunica demolirao Beograd u znak protesta protiv secesije Prištine - razbucali da bi Srbi živeli u još jadnijoj i kompaktnijoj državi, što je za rezultat imalo da Srbi sada životare u nekoliko državica, a da u matici Srbiji ne mogu da žive jedni pored drugih a da oči ne povade.

To nije politički, to je psihološki problem, koji bi s vremenom mogao postati i psihijatrijski. Tu se, naime, radi o kolektivnom kompleksu osujećene superiornosti, u našem narodu poznatijim i kao sindrom uvređene seljačke mlade. To bi se ukratko moglo ovako opisati: eto, imamo sve vrline, mogućnosti su nam neograničene, niko nam ništa ne može, jači smo od sudbine, a opet nam loše ide u životu, u kome bi nam, inače, išlo odlično samo da nam Brisel, Vašington, Kominterma i Vatikan ne kvare sreću.

I to je, otprilike, sve što znamo o tome „ko smo i šta smo“. To napamet zna i u to čvrsto veruje više nego ubedljiva većina Srba u Srbiji i srpskim zemljama i - kad god može da bira, a ne može uvek - neodustajno bira politike zasnovane na tom znanju.