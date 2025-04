Ljuba Simović nije bio od sorte „ukletih pesnika“ - kakvih je tušta i tma u istoriji srpske poezije - još je manje bio „pesnik-boem“ - kojih je takođe tušta i tma - što je bilo stvar koja je moju neznatnost, dok je bila u fazi mladog majmuna, navodila na zapitanost: otkuda to da poezija jednog tako pribranog, urednog i organizovanog čoveka uspeva da toliko duboko zaroni u arhajske slojeve jezika, do kojih se ne dospeva bez teških duhovnih, duševnih i životnih lomova.

Ljuba je bio izrazito „nacionalan“ pesnik, ali to „nacionalan“ nipošto ne treba brkati s nacionalističkim, kao što su to činili neki nedotupavni tipovi. Jeste Ljuba bio „nacionalan“ - pa čak i lokalan - ali je i nacionalno i lokalno sublimisao i uzdigao do univerzalnosti i dublje je nego ijedan meni poznati ovdašnji pesnik proživeo (i opevao) srpske nesporazume i sukobe sa okolnim svetom i sa samima sobom.

To što je Ljuba uradio u poeziji - i u dramskim tekstovima - u srpskoj prozi je uradio (hvala bogu, još živ i zdrav) Vidosav Stevanović, a to je: samoosvećeno nacionalno uzdignuto do univerzalnog, Ljuba i Vidosav su besprekornim umetničkim postupcima pokazali dokle je duh ovog naroda mogao da se vine, a to što - iako su i Ljuba i Vidosav cenjeni - njihova dela nisu uspostavljena kao nacionalna paradigma, nego su na mesto paradigme na silu boga uzdignute guslarske poskočice i komesarske konfabulacije, pokazuje dokle je narod nisko pao. I to svojom krivicom. Sam je birao, sam se olupao.