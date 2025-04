Takođe ne znam šta je Vrhovno Biće - ako je to uopšte bila njegova ideja - navelo da novopremijeru Macutu sugeriše da se od svih mogućih kandidata, kad mora da ih je bilo tušta i tma, opredeli baš za Dejana V. Stankovića. Nova vlada je - politički dosta mudro, ali prekasno - komponovana po principu štapa i šargarepe, što će reći da je deo ministara dizajniran tako da se uvuče u studentsko dupe, dočim je drugo deo tu da studentariji pripreti.

Po prirodi protestnih stvari - u kojima prednjače fakulteti i prosvetni radnici - Dejanu Vuku Stankoviću je zapala uloga štapa, koja mu naprosto ne „leži“. Ako bih hteo da budem cinik, rekao bih da DVS nema „visinu“ za štap. Jeste on u svojim političkim analizama izricanim na redovnim turnejama po državotvornim televizorima zagovarao politiku čvrste prosvetne ruke, ali da ponovim, nije on čovek čvrste ruke. Što uopšte ne smatram nečim lošim.

DVS u najboljem/najgorem slučaju - „boljem“, „gorem“, to zavisi od tačke gledišta - može poslužiti kao čvrsta rukavica na moćnoj ruci, koja će, ako vidi da je čvrstina kontraproduktivna - a uveravam ruku da će biti kontraproduktivna - skinuti rukavicu i odbaciti je u ropotarnicu istorije.

Sve napred napisano trebalo bi da znaju svi na histeričnopolitičkoj sceni - verovatno svi i znaju - svejedno, grupa majki opozicione invencije je upriličila celodnevno „pumpanje“ Dejana Vuka Stankovića pod ministarskim pendžerima, što je glede političkog efekta isto kao da su upriličili protestacije protiv šefa mesne kancelarije Mali Mokri Lug.