Po mnogo čemu je on redak predsednik u američkoj istoriji, na prvom mestu po tome što je tek drugi predsednik koji je uspeo da osvoji dva nevezana mandata, što svedoči da je reč o prekaljenom borcu koji se ne predaje i koji ume da uzvrati udarce. Jedinstven je i po tome što mu je popularnost na prolaznom vremenu od sto dana najmanja u odnosu na sve predsednike nakon Drugog svetskog rata, ali i tome treba ograničeno verovati, jer su pusti anketari često skloni da prate ono što su parametri političkog mejnstrima koji nestašni Donald još uvek nije uspeo da savlada, iako je u svoj drugi mandat krenuo više nego žustro.

Još dok se njegova izborna pobeda hladila u novembru prošle godine i pre nego što je stupio zvanično na dužnost 20. januara, krenuo je žustro u proces prekomponovanja i Amerike i sveta. Prvi je na svojoj koži to osetio Bašar el Asad, koji je morao na dugi i neizvesni put u Rusiju, koja je u vezi sa Sirijom izašla u susret Trampu, Turskoj i Izraelu, očekujući mnogo toga za uzvrat. To se počelo ostvarivati kada je Tramp zaseo u fotelju i započeo istorijske telefonske razgovore s Putinom. No, i nakon tolikog telefoniranja, kao i nakon živopisnih sastanaka sa Zelenskim u Ovalnom kabinetu, a sada i u Bazilici Svetog Petra, sve je još u vezi sa Ukrajinom krajnje neizvesno. Dakle, Tramp nije uspeo da reši situaciju sa Ukrajinom u prvih sto dana svoje vladavine i neizvesno je kada će uopšte.