Šta je onda politika realnost ako nije ništa realno. To je, najkraće rečeno, fikcionalni konstrukt iliti modernije rečeno „narativ“ koji uobličava društvenu psihologiju.

Ako neka grupa ljudi - recimo, mi Srbi - deklarativno veruje u nacionalnu priču, a pritom jedni druge povazdan napušavaju (u redovnim), jedni drugima vade oči (u vanrednim) ili jedni drugima skidaju glave (u najgori okolnostima), onda to znači da nešto nije u redu sa vladajućom pričom.

Problem sa našom nacionalnom pričom - i politikama izvedenim iz nje - jeste to što je to u osnovi junačka, ratna priča, ispričana u davna vremena (i potom bezbroj puta prepričavna) da bi motivisala pučanstvo na oslobađanje braće rasute po regionu. Sad će neki drkadžija da grakne: pa šta je tu problem, zar manje-više sve nacionalne priče nisu takve? Drkadžija je u pravu, sve nacionalne priče su slične, problem sa našom je to što nema alternativnu priču za razdoblja mira, tako da se - kad nije ratno stanje - ratne operacije prenose na domaći teren.