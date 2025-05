Nemojmo se zajebavati, ideja vodilja svih masovnih protesta - u koje ne uračunavamo one esnafske - uvek je strmopizd režima ili bar ostavka glavnog režimlije. To je tome tako i tome se - ako uspe - nema ništa prigovoriti. Uspevalo je to u mnogim zemljama, jednom je - Petog oktobra - uspelo i u Srbiji, ali se Srbija vrlo brzo vratila na fabrička podešavanja.