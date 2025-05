Svaka struka ima svoja pravila, tako da je jedna stvar biti opasan borac u ratovima na terenu, a potpuno druga stvar strateški misliti o tim ratovima u široj perspektivi. Ove dve stvari su se u pojedinačnim ljudima poklopile tek nekoliko puta u istoriji, od Aleksandra i Cezara u starim, sve do Napoleona i Franka u novim vremenima. Tek je politika kao struka potpuno drugačija od tuče po ratnim terenima, jer tu treba više mudrosti, nego hrabrosti, iako ni ova druga nije nepoželjna. Razliku između političkih i bukvalnih ratnih bitaka je upravo osetio Majkl Volc, bivša “zelena beretka, koga je prošle nedelje Tramp smenio sa pozicije savetnika za nacionalnu bezbednost, jedne od najmoćnijih pozicija u američkoj strateškoj politici, a gde se ovaj višestruko odlikovani bivši borac specijalnih snaga našao odmah po Trampovom stupanju na dužnost. Ubrzo pošto je hrabri Volc stupio na dužnost, već ga je neko “probušio”, jer je u javnost isplivao skandal da je navodno organizovao čet grupu najviših američkih vojnih zvaničnika, koji su u njoj imali raspravljati ni manje ni više nego o raketnim udarima na jemenske Hute, kojoj je neovlašteno pristupio jedan novinar, koji je sve to lepo i objavio. Bilo je već tada jasno da će se Volc prvi od visokih dužnosnika Trampove administracije naći na udaru i svim profesionalcima sveta bilo je jasno da je samo pitanje vremena kada će on biti smenjen, jer Donald Tramp nije glup da na tako važnom mestu drži čoveka čiji je kredibilitet, moguće i neopravdano, narušen.

Prošle nedelje je povodom sto dana mandata Donalda Trampa izrečena po raznim medijima prava kanonada napada na ovog političara, koji je potpuno neuobičajeno za političku kastu, krenuo da u realnosti realizuje ono što je govorio i u kampanji. Svašta se tu čulo, te da je Tramp haotičan, da je glup, da ne zna što radi, da ga svi po svetu zezaju i da je na korak da potpuno upropasti Ameriku. I sve je to zaličilo na one koji nikada nisu šutnuli loptu ni omirisali konkretnu politiku, ali koji imaju što da prebace jednom od glavnih političkih golgetera našeg vremena. Jer nije mala stvar da neko, nakon što je prethodno izgubio predsedničke izbore u Americi kao što se predsedniku Trampu desilo 2020, uspe da se izbori da ponovo dođe na to mesto četiri godine kasnije, sve se probijajući kroz masu sudskih procesa koji su pokrenuti protiv njega. To ne može glup čovek, već samo čovek koji tačno zna kada da napada, a kada je vreme da se malo od oluje političkih metaka skloni iza ograde i ne bude na izvolite protivničkim snajperima. Tramp je uz to pokazao da čak i kada su po njemu dejstvovali oni pravi, a ne samo metaforični snajperi, može da neustrašivo ustane i stegne pesnicu, pokazujući da nije samo trgovački promišljen, već i hrabar.