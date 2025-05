Razumljivo je da izbore traži opozicija, jer to je i prirodno i normalno. No, čak smo i tu bili jedinstveni, jer sve do pre nekoliko meseci opozicija je pretila svakom ko bude tražio izbore da zapravo radi za vlast i da će ga medijski linčovati.

Srbija je prva zemlja na kugli zemaljskoj gde opozicija nije htela izbore, što je inače suprotno onome što nekako i jeste zadatak opozicije, a to je da smeni lošu vlast. No, onda su se pojavili tobožnji studenti, zapravo neki mladi, pa i lica srednjih godina, koji su dali sebi za pravo da oni govore u ime svih studenata na našim univerzitetima, što je inače notorna glupost, te su i oni od starta brutalno odbijali da se ide na vanredne parlamentarne izbore. Silovali su besmislene zahteve, no kada se sve to od silnog pumpanja izduvalo, e onda su se setili da bi ipak dobro došli vanredni parlamentarni izbori. Svakako, ni po jada što neko traži izbori, to je demokratski i sasvim je u redu, no ovde je problem što niko živ ne zna ko su podnosioci zahteva i u čije ime to rade. Za početak, neki je elementarni red da se podnosioci takvog zahteva predstave imenom i prezimenom. To što neko tvrdi da predstavlja studente jednako je kao kada bih se ja javnosti predstavljao da sam vlasnik „Majkrosofta“ i da govorim u ime kompanije. Takođe, ako su već zajedno sa profesorima koji su ih gurali u ovu suludu avanturu rešili da izađu na izbore, najpre neka izađu iz zgrada fakulteta i univerziteta, neka osnuju stranku, pokret, grupu građana. Tada postaju politički akteri i nemaju pravo više da se zaklanjaju iza priče da su oni studenti ili profesori. Sve dok to ne urade, oni su niko i ništa, te je svaki njihov zahtev irelevantan.