Jedan od takvih ljudi kod kojih se išlo po savet je bio akademik Ljubomir Tadić, filozof, politikolog, sociolog, teoretičar prava i države, i redak čovek koji je ujedinio enciklopedijsko znanje sa srećno strukturiranim karakterom, pa kod njega nije išao po savet bilo ko, već predsednici, premijeri, ministri, ambasadori i čitava druga sila raznih bitnih i manje bitnih postavljenika koja je bila sigurna da će im on reći nešto istovremeno i realno i mudro. Jer bio je i tvrdo realan i mudrački dalekovid i zapravo jedan od retkih ljudi koje smo imali, a kojih srećniji narodi imaju više, koji je bio sposoban, znanjem i karakterom, da misli strateški.

Stoga nije ni čudo što su ga razne vlasti, od one Titove, kojoj je pisao one ustave koji još nisu bili potpuno katastrofični za srpski narod, preko Miloševićeve, koja ga je u nekoliko navrata molila da joj reši neke konceptualne začkoljice oko tadašnje „krnje“ SR Jugoslavije i Republike Srpske, sve do raznih demokratskih vlasti nakon 2000, koje su izašle ispod njegovog šinjela i kojima je bio neka vrsta konsiljerea iz senke, zvale za savet. Nema sumnje da bi ga i potonje strukture pitale kad zagusti da nije napustio ovaj naš nesavršeni svet 2013, ostavljajući pozamašno delo koje se nije sastojalo samo od ozbiljnih knjiga i naučnih radova već i od niza intervjua odabranim medijima, nikada ne padajući u trivijalnosti koje mediji vole, uvek bivajući na visini znanja koje je gospodstveno nosio, ne razbacujući se bez preke potrebe njime.