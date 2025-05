Inače, to uverenje stekoh po hapšenju direktora Zavoda za zaštitu spomenika, za koga nikako da ukačim šta je to zloupotrebio da bi ga Tužilaštvo za organizovani kriminal uhapsilo pod sumnjom da je zloupotrebio službeni položaj. Navodno je čovek falsifikovao sopstveni dokument koji je inače potpisao, valjda želeći da obmane Vladu Srbije kako bi Vlada donela odluku da zgrada Generalštaba nije više kulturno dobro.

Priznaćete, u najmanju ruku ovo je suluda konstrukcija. No, nije slučajna. Suštinski, odmah je krenula kampanja u dva pravca. Jedan pravac je kako je tog istog direktora zapravo sam Vučić nagovorio na tako nešto, jer je bilo neophodno da se takva odluka donese zbog davanja u koncesiju tamošnjeg zemljišta zetu Donalda Trampa koji je nameravao da na tom prostoru izgradi velelepne hotele. Drugi pravac napada je da se tako zapravo Vučić sveti Trampu zbog toga što ga navodno nije primio na Floridi. Ispada da je zapravo američki predsednik sjajan ortak s našim direktorom Zavoda za zaštitu spomenika i evo zato se sada Vučić sveti Trampu preko njega, a inače ga je prethodno nagovarao da falsifikuje dokument. Dakle, kako god okreneš, kampanja je bila spremna, a cilj joj je da u kom god pravcu da se krene Vučić, mora da bude kriminalizovan, a dodatno će se kriminalizovati i neki njegovi saradnici. Recimo, baš na ovom iskonstruisanom slučaju ne bi me začudilo da naše vrlo Tužilaštvo za organizovani kriminal uhapsi još nekog iz same Vlade Srbije. Opet, sve sa ciljem da se mreža plete oko Vučića kako bi se eventualno došlo do nekakvog saznanja da je baš on naredio skidanje zgrade Generalštaba sa zaštite Zavoda i da više ne bude spomenik kulture.