Pisac hoće da kaže sledeće: 100 odsto članstva i simpatizerstva vladajuće koalicije neće ni da čuje da Kosovo ponovo ne bude naše - čekaju da se vojska na Kosovo vrati - još manje hoće da čuje za NATO i Srebrenicu, nadalje 85 odsto opozicionog članstva i simpatizerstva takođe neće da čuje za to isto, a nagađam da za to neće da čuje ni 65% studenstva i njegovog simpatizerstva. Predlagao sam Panoviću da Demostat uradi istraživanje javnog studentskog mnjenja na tu temu, Panović je rekao da je to iz nekog razloga teško učiniti.