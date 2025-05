Odmah da vam kažem, ovde ne mislim samo na studente, koji su u blokadi univerziteta i u delu društva dobijaju tu auru, već i na mnoge druge koji su na tronu oca nacije poželeli da vide sebe ili su ih neki ubedili da to mesto, pripada samo njima i nikome drugome. Neću mnogo ni o moralnim gromadama i o činjenici da sam vam nedavno već u tekstu priznao da ne mislim za sebe da sam nužno ispravniji, moralno vertikalniji, niti kulturniji.

Dobricu Ćosića su mnogi proglašavali ocem nacije, pa da to malo približim vladavini prava i slobodama za koje se mnogi danas bore. Te 1984. Ćosić osniva Odbor za odbranu slobode misli i izražavanja, kako bi zaštitio ili bar okupio političke protivnike tadašnjeg socijalističkog režima u Jugoslaviji. Ovaj odbor je pružao podršku pojedincima koji su se suočavali sa represijom zbog svojih političkih stavova i izražavanja mišljenja i mnogo je tu polemike, pa da vam ne uzimam vreme sa kontroverzama, ipak je nedjelja.

Dobrica nam u knigama Vreme smrti, Vreme zla i Vreme vlasti daje prilično ogoljeno teme slobode mišljenja, izražavanja i okupljanja. One su prisutne kroz prikaze političkih i društvenih previranja u Srbiji tokom 20. veka. Tako u knjizi Vreme smrti, pisanoj, da vas podsetim, od 1972-1979. a smeštenoj u period Prvog svetskog rata, prikazuje kako ratna propaganda i politička kontrola utiču na slobodu izražavanja. Tada se, ne samo u njegovim knjigama, mnogi suočavaju sa dilemom između ličnih uverenja i državne ideologije, uz ograničenja slobode mišljenja u ratnim uslovima, kakve i danas imamo u našoj neposrednoj blizini. Pređimo na roman Vreme zla, pisan od 1985. do 1990. u kome Ćosić istražuje period između dva svetska rata, fokusirajući se na porast totalitarnih ideologija i njihov uticaj na pojedince. Kroz likove koji se bore za očuvanje lične slobode i integriteta, on nam osvetljava kako politički pritisci mogu ugušiti slobodu izražavanja i okupljanja. Tu negde Dobrica dobija i epitet Oca nacije, veliko pravo, čast, a još više i odgovornost.