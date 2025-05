U tom smislu Smajlovićka maltene svakodnevno ide od televizora do televizora i u svojstvu vanstranačkog intelektualca širokog spektra na sva usta hvali mudru Visoku Politiku, sve u nadi da će Visoko Mesto znati to da ceni i da će je jednog dana vratiti u rodnu Politiku ili je bar nagraditi nekom utešnom ambasadom.

Ako neko nije džaba moler, onda to nije Smajlovićka, ali, eto, komedijant slučaj je udesio tako da i ona - protivno svojim najdubljim uverenjima - već godinama džaba kreči. Kad sam u nedelju, prigodom redovne inspekcije Rotopalankinog portala, ugledao Smajlovićkinu lepu sliku, a iznad slike naslov: „Vidim elemente obojene revolucije“, odmah sam znao da je to must read. Nije mala stvar videti elemente revolucije, kužite, stari moji.