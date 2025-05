Još je u antici ustanovljeno da „svetina voli da bude varana“. Tako je to oduvek, ali kad je posle Francuske revolucije svetina (vulgus) uznapredovala u naciju i postala politički faktor, tek je tada postala podložna prevarantskim narativima. Od kojih su oni najozloglašeniji - znamo koji su, daleko im lepa kuća - ostali zabeleženi i kolektivom svetskom pamćenju, što uopšte ne znači da neozloglašeni narativi, uključujući one najbolje, takođe nisu u manjoj ili većoj meri prevarantski.

Srbija je tokom svoje novije istorije samo jednom - i to silom revolucionarnih prilika - promenila narativ. Ta nepromenjivost narativa se u teorijama dominantne Srbije prikazuje kao tradicija, ali se u teoriji književnosti, do koje više držim, smatra anahronom, izanđalom pričom.

Stvar sa izanđalošću političkih priča stoji ovako. Nije stvar u tome da li neki narod - na primer „naš „ - veruje u otrcanu priču, nego da li ga ta priča „radi“, možda je bolje reći „pali“. A to već poduže vreme nije slučaj.