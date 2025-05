Edvard Said je pokazao kako arbitrarni, površni, pa i zlonamerni opisi istočnih prilika i mentaliteta podzemnim kanalima doprinose da se istočne prilike i mentaliteti poklope sa zapadnim predrasudama o njima.

Psihološki je aksiom - gradivo za drugi razred gimnazije - da naše ponašanje umnogome zavisi od toga kakvim nas okolina vidi i šta o nama misli. Da biste to proverili, ne trebaju vam ni Edvard Said ni holivudski filmovi, dovoljno je da pogledate neku TV proseravaonicu ili da prelistate neki tabloid pa da dokonate da ovde svak o svakom misli sve najgore i da se - posledično - manje-više svi ponašaju u skladu s najgorim mišljenjem koje drugi imaju o njima. To ćemo - kao mali omaž Abu Ćirjaku - nazvati autoorijentalizam.