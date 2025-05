Po Ćosić-Koštuničinom (kakva bi to bila koalicija) shvatanju - koje je i dalje „na snazi“ - država je sistem kasarni, žandarmerijskih stanica, jarbola s državnim barjacima i poreskih uprava koje namiču harač za izdržavanje kasarni, žandarmerijskih stanica i državnih činovnika.

Sve nabrojano jeste segment države, to je takozvani državni aparat, ali to nije država. Država je u definiciji Pola Virilioa „kontrola nad teritorijom“. Sad će državotvorci da zagraje: Pa šta je tu sporno? Država Srbija kontroliše svoju teritoriju. Neću biti toliki cinik da državotvorcima saspem u lice da država Srbija ne kontroliše ni stadion Crvene zvezde ni SAO Splavovi na Savi, ali to nije tema naše kolumne (možda će biti neki drugi put.)