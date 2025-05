Čemu sad želja da neko odblokira parkove ili kako sad to da neko drugi ne sme da blokira šta god da poželi? Da budem do kraja iskren, predložio sam i da se pokrene akcija blokiranja blokadera. Lepo se ljudi okupe oko blokiranih fakulteta i ne daju nikom da sa njih izađe, ali ni da uđe. Nije li to ono što su nas blokaderi naučili? Kada pitaju dokle će to trajati, a svi mi im samo kažemo - kraj je kada mi kažemo da je kraj. I to smo od njih naučili. Sve ovo sam predložio baš da bi se do kraja sve dovelo do apsurda i da ljudi vide koliki je idiotizam sve ono što su blokaderi činili više od pola godine, uništavajući drugima živote u smislu propasti studentske godine, sprečavanja institucija da rade, uništenja naše ekonomije, poslova. Red je da neko njima na tako apsurdan način stane za vrat i da osete kako je to kada te neko blokira. Što bi naš narod rekao, tući ih njihovim oružjem, jer kolo sreće se okrenulo na drugu stranu.