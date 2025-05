Antonić se s vremenom od čoveka posebnog kova, omladinskog komitetskog famulusa i jednog od koautora „Analize ideološke orijentacije časopisa Vidici“ - pisanog po partijskom zadatku gđe Mire Marković - kad je nastala druga studija, iskristalisao u uzornog nacionalistu i suverenistu (rusodupeljub je oduvek bio), a u nebeske visine srpske političke misli vinuo se kao vansudski tumač Koštuničinih tikova i body languagea. Cirkus je to bio. Treba to naći na Youtubeu. „Kad premijer podigne obrvu, on hoće da kaže to, a kad mu se glava trzne, neće da uradi to i to.“ I sve tako nešto, i sve tome slično.