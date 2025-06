Moj neznatnost već godinama govori i piše da je srpskih podela u stvari premalo i da je to naš veliki problem. Sad će serpstvujušče drkadžije bezbeli da graknu: „Evo, ga huška na nacionalno nejedinstvo po nalogu Kominterne, Brisela i Vatikana.“ Ništa im ne zameram. Oni su srpski podeljeni, pa ne kuže stvar, stari moji.

Mi smo - i to kao u onom vicu o Muji Hasi jedno pet-šest puta - isprobali i jednopartijsku (jednokraljevsku) diktaturu i višepartijsku parlamentarnu demokratiju i u obe se proveli ko bosi po trnju i vavek ostali srpski podeljeni.

U Srbiji to nije slučaj. Nikada nije bio. A izgleda da u dogledno vreme neće ni biti... Uprkos šarolikosti srpskostranačkih imena - uz svako od kojih je, da ne bude zabune, prilepljen pridev srpski - u Srbiji oduvek postoje samo dve stranke. Stranka MI. I stranka ONI.

Pogledajte, recimo, visoko članstvo, Davače Visoke Podrške i učesnike Visokih Skupova Podrške. Tu su, rame do ramena, akademici, doktori nauka, truli bogataši, ali i radnici, seljaci i sirotinja, a nađe se i poneka seksualna radnica iz Picinog parka. Zašto su se nacionalno ujedinili? Gde je tu njihov zajednički interes? Mogao bih to da vam kažem, ali bih morao, kao kapetan Dragan, da vas ubijem. Da ne biste umrli jer ste previše znali, strpite se do sutra pa ćete saznati još štošta.