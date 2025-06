U tom smislu sam još u osvit Carstvija Visokog, u Danasovoj alotropskoj modifikaciji Famoznog, napisao da je veoma pravedno što je Visoki Vučić zaseo na vlast, bez obzira na to koliko se to zasedanje meni nije dopadalo. Ali našlo se dilbera kojima se visoko zasedanje na vlast nije dopalo mnogo više nego meni, a igrom slučaja, većina tih dilbera su bili obnašaoci prethodne vlasti - koristim priliku da ih isponabijam na figurativni qwrz - koji su se posrali na Đinđićev grob, podgrejali već ubuđali nacionalizam i doveli ga do tačke ključanja kad se stvar morala nastaviti brže, jače, bolje.