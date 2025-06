Sijaset besmislenih i do bola glupavih pitanja i potpitanja na koje država uopšte ne bi trebalo da se obazire. Da, dobro ste pročitali, država nikako ne bi trebalo da se obazire. Da uprostim još više, državu bi trebalo da bude baš briga šta će se dogoditi sa univerzitetima, a lično sam stanovišta da bi neophodno bilo da prekine svaki vid finansiranja istih i da ih prepusti rukovođenju divnih i pametnih blokadera, odnosno profesora i dekana koji su suštinski inicijatori blokada.

Ne postoji više nijedan razlog da država nastavi s daljom podrškom državnim univerzitetima, jer ogroman novac koji je bacan u bunar doveo nas je do blokada i stvaranja političke garniture na fakultetima, a ne do stvaranja neophodne generacije mladih naučnika ili ljudi koji će nešto doprineti društvu. Gotovo da ne postoji oblast u kojoj imamo neki naučni napredak decenijama unazad, te je neophodnost za promenom koncepta ovakvog studiranja i naučnog usavršavanja više nego potrebna. Svim srcem navijam da ovakvi univerziteti, posebno beogradski, propadnu. Apelujem na buduće upisnike da nikako ne upisuju državne fakultete i da idu na privatne. Više će naučiti i praktičnog znanja steći, a najvažnije, niko ih neće zloupotrebljavati za političke ciljeve. Čak apelujem na državu da prekine s bilo kakvim razgovorima u vezi s normalizacijom nastave i da sve učini da ovakvi univerziteti kakvi su danas propadnu. Bilo bi lepo samo da država vrati pod svoju kontrolu imovinu tih univerziteta, jer to je njeno, a sve drugo, molim lepo, ključ u bravu.