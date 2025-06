Ali u našoj današnjoj kolumni neće biti reči o podelama, nego ćemo popu reći pop, bobu bob, pa ćemo govoriti o srpskim raspadanjima. Srpsko društvo se u stvari ne „deli „ - kako to naučavaju teoretičari srpskih podela - nego se raspada. Srbi kako-tako funkcionišu kao „naš narod“, ali ne funkcionišu - tj. vrlo loše funkcionišu - kao društvo. A to je zato što famoznih srpskih podela ima mnogo više od dve - trenutno je važeća podela vučićevci antivučićevci - srpskih podela zapravo ima onoliko koliko ima Srba.

Doduše, Visoki Deo Društva je spreman da se podvrgne Visokom Autoritetu - uz kakve napore i po koju cenu, to samo Visoko Mesto zna - Antivisoki, međutim, deo društva ne samo da nije spreman da se podvrgne nekom ličnom, harizmatičnom autoritetu - dobro je što nije - nego je dibidus nespreman da prihvati autoritet nekog političkog principa, a onaj deo antivisokog autoriteta koji bi se i potčinio, potčinio bi se političkom autoritetu Visokog Tipa.

To je tako moralo biti u zajednici koja ne zna ništa o sebi, a uverena je da zna sve o svemu, koja pojma nema šta hoće, a hoće sve, i to hoće odmah, koja hoće „bolji život“, ali da ne mrdne dupetom. I to će tako ostati. Srbija će biti evropska latinoamerička zemlja - na njenu nesreću, bez plantaža kokaina - u kojoj će svakih 35 godina neki advokat-idealista malčice zatalasati javnost i biti brzo ubijen. Zar već nije tako bilo.