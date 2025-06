U tom smislu je permanentno savetovao američkoj politici da ne preteruje i da poštuje, koliko se to može u ovim nemilim strateškim stvarima od strane onih najmoćnijih, međunarodni poredak i međunarodno pravo, stalno ističući da Amerika ne može sama da kroji međunarodnu kapu, već joj za to treba sofisticiran sistem savezništava i koalicija. Nekad bi ga čuli, a nekad ipak ne, jer je on bio „mekan“, što će ostati glavni termin koji se vezuje za delovanje ovog pravog američkog patriote, koji je kao i sve patriote drugde širom sveta bio zaljubljen u svoju otadžbinu, ali koji joj je upravo zato i davao dobronamerne savete kako da drugim zemljama i narodima bude prihvatljiva, a ne neprihvatljiva. Međutim, moć savetima teško veruje sve dok ne zagusti i ima prirodnu težnju da se širi koliko može dok je neka druga moć ne zaustavi, ali je na nama savetnicima da kažemo što može da se popravi, fiksira i bolje podesi kako bi se izbegla zla koja po definiciji nosi velika moć.