Dakle, posle sedam meseci najluđeg terora nad članstvom SNS i njenim pristalicama, vođenja najbrutalnije kampanje omalovažavanja, pretnji, zastrašivanja, izmišljanja kojekakvih laži, diskreditacije Aleksandra Vučića i njegovih saradnika, porodica funkcionera SNS, naprednjaci su ostali apsolutno neokrnjeni. I to ne samo neokrnjeni već su čak uvećali svoje glasačko telo, kako u apsolutnim brojevima, tako i u procentu i mandatima, što se posebno odnosi na veliku sredinu kakav je Zaječar. Pobeda po SNS je veća i zbog činjenice da je ostvarena u ambijentu referenduma, na nikad veću izlaznost, što je samo pokazatelj da je baš SNS imao uspavane birače koji su se sada mobilisali. Ishod pokušaja obojene revolucije sveo se na borbu unutar opozicionog biračkog tela. Uzgred, nemojte da zanemarite činjenicu da su ovo bili lokalni izbori, i to u sredinama gde SNS tradicionalno nije dobro prolazila ni ranije, pa je posebno pobeda u Zaječaru nešto što ima ozbiljan sjaj. Vrlo je važno naglasiti da su birači zastrašivani od strane opozicionih aktivista. Kako u Zaječaru, tako i u Kosjeriću, brutalno se kršila izborna tišina, nekakvi bajkeri, čak iz Bugarske dovučeni, kao i lažni ratni veterani, krstarili su ovim mestima, pretili građanima, nekima čak udarali šamare, uznemiravali su ljude ispred biračkih mesta, vređali su kog su stigli, opkoljavali su domaćinstva i upadali ljudima na seosku slavu po kućama. Na kraju, nezadovoljni ishodom, čak su i šamarali novinarke. Za to vreme aktivisti SNS su išli od kuće do kuće da obiđu sigurne glasače i da ih izvedu na glasanje, pritom trpeći uvrede, pretnje, pa čak i fizičke nasrtaje od razularenih lažnih veterana i istetoviranih baraba u džipovima. Sve to stranka je pregrmela, progutali su njeni aktivisti junački na stotine knedli, ali su upornošću uspeli da uzdignu stranku i da je dovedu do trona da posle sedam meseci ludila ponovo bude najdominantnija.