U isto to vreme, moja majka i njena mnogobrojna rodbina, siromasi s periferije zabite Peći, studirali su šta god su poželeli. Uz to su dolazili iz četničkih porodica, pa nisu koristili uobičajene crnogorske političke veze. Sva ženska deca su završila fakultete, a i neki od sinova, makar i posle desetak i više godina. To je važilo za skoro sve porodice u toj zemlji. Dragomir Bondžić navodi kako je u to vreme kružila šala da je najbolji način zarade za studente bio uzimanje stipendije.