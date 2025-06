Mirno mesto, ponos našeg turizma, Vrnjačka Banja. Procvetala je baš od dolaska Srpske napredne stranke na vlast.

Znaju dobro meštani ko im je omogućio da vrhunski prihoduju, da modernizuju turističku ponudu, ko im spaja Moravski koridor. Znaju ljudi da je to politika Aleksandra Vučića.

Možete da lažete i spinujete do mile volje, ali ono što je golim okom vidljivo ne možete da promenite. Zato su neki očito krenuli na drugačiji način da se razračunavaju sa SNS, svesni da podršku naroda nemaju, te da im zbog pakosti i zlobe ostaje jedino da radikalizuju svoje poglede i neslaganje, i to tako što će baš u Vrnjačkoj Banji da puca iz pištolja na prostorije Srpske napredne stranke. Izvesni Ivan Mladenović, blokader i NVO aktivista, apsolutno prisutan na svakom mogućem protestu, besan valjda jer je neshvaćen, odlučio je svoj bes da iskali tako što je bez trunke zazora ispucao šest hitaca ka prostorijama SNS u Vrnjačkoj Banji, a pride je izgleda ostavio malo i da koji uputi policiji. Nije ga zanimalo to da li je u prostorijama mogao neko da se nađe i da bude ubijen. Naprotiv, gledajući onaj snimak sa kojim zadovoljstvom to Mladenović čini, više je nego očigledno da je on takav scenario i želeo, jer bi u blokaderskim krugovima ispao još veći junak nego što je sada. I to je ono što najviše zabrinjava.

Baš ta činjenica da je Mladenović na mrežama među blokaderima postao oličenje heroja, umesto da ga svi osude i iskažu revolt zbog njegovog sumanutog gesta. Mediji koji drže stranu blokaderima nisu preneli ni slovo o tome šta je Mladenović učinio. Sa strane opozicionih poslanika niko, ali baš niko, reč osude nije uputio. Valjda je poželjno napraviti tako nešto prema Srpskoj naprednoj stranci. Valjda je poželjno ubiti člana Srpske napredne stranke. Valjda si time u očima iščašenih revolucionara i anarhista veliki.

Elem, nije Mladenović to uradio a da se mesecima nije dobro drilovao da počini ovako gnusan čin. Mladenović se napajao mržnjom koju su sejali pojedini mediji i društvene mreže, a kada je pride video da je nasilje prema članovima SNS nekažnjivo, što su nam vrle sudije i tužioci na toliko primera proteklih sedam meseci pokazali, odlučio je da ga i sam sprovede. I to tako da letvicu digne na viši nivo, tako što će možda nekog i raniti, pa čak i ubiti. Odavno govorim, a mnogi me sa nevericom posmatraju, da je cilj blokadera upravo izazivanje građanskog rata.

Svesni su da je to jedini način da se domognu vlasti, jer nikakvi izbori, niti nekakav demokratski metod njih ne može da dovede do vlasti, zbog vrlo proste činjenice - neće ih narod. Zato je pokretanje građanskog sukoba jedina opcija koja im je preostala i sve će učiniti da isprovociraju vlast da oštrije reaguje kako bi im to bio povod na oružani ustanak. Većina njih, s obzirom na to da su komunistički nastrojeni, sebe doživljavaju kao Žikicu Jovanovića Španca i cilj je uklanjanje političkih neistomišljenika. Oni nemaju želju za demokratijom, već za totalitarizmom.

Cilj je revolucija, a ona podrazumeva oružanu borbu protiv političkih neprijatelja. Verovatno je tako i Mladenović trovan, pa je odlučio da preuzme na sebe ulogu Žikice Jovanovića Španca. Da je ubio policajca, kao što je Žikica započeo bratoubilački rat ubivši srpskog žandarma, Mladenoviću bi kačili slike na protestima i glorifikovali njegovo ime. Oni policiju doživljavaju kao okupatorsku, a policajca koji im se ne priključi kao slugu okupatora.