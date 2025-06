Moja neznatnost je kao jednu od velikih mana našeg nacionalnog karaktera često isticala hitrinu na zlo i brzinu na grabež, dočim do dana današnjeg slovca nije napisala da su te mane - koje u stopu prati sklonost nepromišljenim odlukama, prelamanjima preko kolena, očekivanju svanuća pre smrkavanja i traganju za prečicama - rođene ćerke nestrpljenja, od kojeg pati i famozni potpisnik ovih redova.

U nas se često smatra da su prosperitetnija, stabilnija i uređenija društva od našeg imala više sreće - alternativa: pokvarenjaštva - od našeg društva, ali to tome nije tako. Pravo je reći da su imala više strpljenja. Neko bi se mogao zapitati zašto ne dopišem i upornosti, ali ne dopisujem to zato što onaj ko nije strpljiv, ne može biti ni uporan.