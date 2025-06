Pacifika, da bi ih vrh Pentagona poslao preko Atlantika. No, ovo je tek taktičko-operativna strana jedne preskupe operacije bombardovanja poslednje mode, jer su ovom prilikom prvi put upotrebljene zloglasne antibunkerske bombe, koje je, doduše, valjalo i negde malo isprobati i testirati, u čemu se Iran baš nezgodno namestio. Ipak, ostaje nejasno koliko su ove antibunkerske bombe uspele da zaista izbrišu osnove iranskog nuklearnog programa jer, po definiciji, takve bombe brišu sve do 61 metar ispod zemlje, a glavne centrifuge u ključnom od tri gađana postrojenja Fordu nalaze se na oko 80-90 metara, pa je logično postaviti pitanje koliko je zaista pogođeno i od same logistike obogaćivanja uranijuma, ostavljajući po strani pitanje eventualnog ranijeg premeštanja do sada obogaćenih zaliha.