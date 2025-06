Politika zahteva energičnost, odlučnost i smisao. Traži jasne poruke, traži od svakog aktera da pokaže način kako će sprovesti u delo ono za šta se zalaže.

Neće ljudi da se žrtvuju za prazne priče. Moguće je sasvim da su ljudi nezadovoljni stanjem u društvu, ali nikada ga neće menjati ako nemaju kao ponudu jasnu alternativu, jer u biti čoveka je da razmišlja o budućnosti.

Posle svega što preživesmo u ovih sedam meseci, budite objektivni prema sebi pa se zapitajte šta je to što su blokaderi dosad ponudili i što bi vam ulilo neku sigurnost kada bi se oni kojim slučajem domogli vlasti. Evo, hipotetički uzmite da je Vučićeva vlast najgora na svetu, jer imate pravo da tako mislite bez obzira na to što je to užasna zabluda i ozbiljna budalaština.

Stojim na stanovištu da je ovo najbolja vlast koja je srpski narod zadesila od Drugog svetskog rata naovamo. No, čak i da razmišljate da je sve u vreme ove vlasti katastrofično, pred sebe realno stavite pitanje: A šta je to što ovi što sve blokiraju nude? Da li su se izjasnili o bilo kom važnom društveno-političkom pitanju? Znate li uopšte za šta su, koja su njihova stremljenja, kako će se ponašati u ekonomiji...

Mislim, to su veoma bitna pitanja, na koja nismo čuli ni slovo bilo kakvog plana i programa, a da sve bude još gore, mi čak i ne znamo nijedno ime koje je stalo iza blokadera i koje ih predstavlja. Nema dileme da su blokaderi pokazali da imaju određenu energičnost, pa čak i odlučnost, ali nisu pokazali da imaju bilo kakav smisao. Kod njih nema političkog cilja, osim destrukcije i rušenja nečega. No, narod traži da pored rušenja ponudiš i izgradnju, a to je ključno pitanje kada se sabereš i u sebi kažeš: Pa dobro, srušićemo Vučića i šta onda? E baš to „šta onda“ je vremenski srušilo blokadere.

Doduše, morali smo da čekamo više od pola godine da narod počne da se pita i da vidi da ipak ova Vučićeva strana, uzgred većinska, ima i odlučnost i energičnost, ali ključno je da ima cilj i smisao. Ima plan i program, a to je ono što ljudima uliva sigurnost.

Revolucionarni zanos može da traje neko vreme, ali kada deca kod kuće počnu da traže novac za školu, za odeću, za hranu, tu revolucija ne pomaže.