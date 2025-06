Ultimatum je, po definiciji, „poslednji zahtev“ koji se nekome ispostavlja, uz pretnju u slučaju neispunjenja u određenom roku. U slučaju ovog, upućenog Vladi, rok je Vidovdan do 21 sat, a preti joj se podmuklo, nasiljem: „U subotu, 28. juna 2025. godine, u Beogradu će se održati skup na kome očekujemo prisustvo velikog broja nezadovoljnih građana i ne možemo da predvidimo dalje korake građana nakon zvaničnog završetka skupa.“

Jedno je da su to uradili kako bi im odbijanje s kojim računaju dalo povod za nasilje na ulicama. Sa ultimatumima je to čest slučaj - zna se da je Beč 1914. sročio zahteve koji su bili posebno ponižavajući za Beograd, jer mu je bio potreban casus belli - povod za rat. Ali bolkaderi ni dosad nisu patili od skrupula, niti su tražili izgovore za svoje postupke. I tako dolazimo do drugog mogućeg razloga zbog kojeg su svoj zahtev ispostavili na ovaj način.