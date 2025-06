Vidovdan je dan kada je poraz proglašen zavetom, a smrt vojske postala moralna vertikala nacije. Dan kada se heroizam meri gubitkom, a ne ishodom. Zato je Vidovdan i pobeda i poraz, jer se kolektivno identifikujemo s nečim što je bilo tragično, ali ne bez veličine. Iako je car Lazar izgubio bitku, osvojio je večnost. To je naš istorijski paradoks: gubimo, ali u tome nalazimo smisao.

Neću se osvrtati mnogo na tursko tumačenje naše velike Kosovske bitke jer nas to tek može odvesti na ćoravu stranu.

U današnjem vremenu, to dvostruko značenje Vidovdana postaje još složenije. Kosovo više nije samo mesto istorijske bitke, već pitanje aktuelne politike, prava, bezbednosti, identiteta, naše pravoslavne crkve i kulture, obrazovanja, naravno i ponosa. Tamo gde su nekada bili konjanici i bojevi redovi danas su barikade i besane noći onih koji su odlučili da po svaku cenu ostanu na Kosovu. Svako im u toj odluci mora pomoći, olakšati položaj, izboriti se za sva prava, omogućiti mir i bezbednost. Tamo gde se nekad ginulo zbog vere, sada se pregovara bez vere u dogovor, ali da ne stajem na muku Briselu i Serensenu. Uradiće se šta se može, a i Srbija je pokazala više spremnosti i vere u dijalog i dogovor, da budem iskren.

Evropa ima svoje mitove, podjednako jake, od Jovanke Orleanke, do brojnih drugih, a naš vidovdanski zavet može samo obogatiti evropsku istoriju i tako biti sačuvan, ojačan, shvaćen i rastumačen.

Vidovdan nas uči da nema jednostavne istine. To je i dan kada je Gavrilo Princip tačno u 10.15 izjutra izvršio atentat u Sarajevu, pokrenuvši spiralu Prvog svetskog rata i ogromno stradanje svih u Evropi, a ponajviše našeg naroda. To je i dan kada je Slobodan Milošević govorio o ponosu i dostojanstvu na Gazimestanu, gde sam bio pre samo nekoliko nedelja. Ne znam tačno u koliko sati se obratio okupljenima, ali je na kraju, ako budemo iskreni prema sebi i samokritični, od tog Gazimestana vodio narod u poniženje i izolaciju. To je i dan kada je Slobodan Milošević izručen u Hag. Previše toga stalo je u taj jedan datum što nas i dalje deli, verujem da su neki i opsovali kada su pročitali da pišem o poniženju i izolaciji u koje nas je uveo Milošević.