Stvar je sada jasna, bar u meri u kojoj ovde bilo šta može biti jasno. Lompar je ono što je devedesetih - i nažalost, ranih dvehiljaditih - do Koštunice, dakle pseudoopozicionar, garant očuvanja duhovne vertikale vidovdanskog kontinuiteta, s tom razlikom što u dvehiljadedvadesetim na histeričnoj političkoj sceni nema nikog poput Đinđića. I bolje što ga nema. Prošao bi kao Đinđić.

To je, da kažemo, normalno. Politika se svugde vrti oko preraspodele moći i para, ali se nigde osim u Srbiji ne zaklanja iza svetinja i duhovnih vertikala, a pogotovo se nigde ne očekuje da stvar u korist ove ili one jebene stranke završi Sveti Alimpije il’ Sveti Nikola, koji bi, uzgred budi rečeno, da hoće, mogli nešto i učiniti za nekog jer su postojali, za razliku od Svetog Vida, koji je fiktivna ličnost. Ali to je već tema naše sutrašnje kolumne.