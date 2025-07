Postoje struke u kojima je poželjno imati veliki ego, na primer umetnost, jer Pikaso nikada ne bi stvorio onolika remek-dela da nije imao tvrd ego, usmeren na to da postane feldmaršal svih slikara sveta. No, postoje i struke u kojima nije dobro imati prevelik ego, a to su pre svega politika i vojnostrateške nauke, jer tu ego može da zamagli realnost, a ove oblasti ne praštaju kada se neko ponaša po principu što je babi milo, to joj se i snilo, jer realnost u ovim nemilim oblastima svakoga očas vrati na fabrička podešavanja.

Donald Tramp je nesumnjivo jedan od najhrabrijih lidera današnjice, što je dokazao kada ga je okrznuo metak prilikom nesuđenog atentata, a on prkosno skočio i stegao pesnicu, što je vatreno krštenje kakvo nije imao nijedan trenutni važniji svetski lider. Takođe, Tramp nije veliki hladnokrvni strateg, ali ima neku vrstu strateške intuicije i set ideja iza kojih stoji, a koje su usmerene ka tome da dobije Nobelovu nagradu za mir tako što će gasiti ratove koje su njegovi prethodnici počinjali. Međutim, jedno su želje, pa bile one i najplemenitije, a drugo je realnost, bila ona i najstrašnija. Tramp je upao u zamku da projektuje svoj veseli svet sa Menhetna, u kome ima svoju kulu, na čitav svet, te je poverovao da se strateški problemi mogu rešavati biznis-dilovima, kako to već rešavaju biznismeni koji trguju penthausima u Njujorku, što ne samo da nije realno već je i opasno. Koliko opasno to može biti, videli smo prilikom trenutno utihnulog konflikta između Izraela i Irana, sve sa američkom intervencijom antibunkerskim bombama, što je ipak realno pogoršalo situaciju na Bliskom istoku, jer su Iranci shvatili da im nema druge nego da zaista naprave paklenu mašinu, dok su Izraelci i dalje na poziciji da im to neće dozvoliti, što pre ili kasnije ponovo mora da izazove belaj.