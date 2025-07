To me je vratilo nekoliko decenija unazad, na kraj sedamdesetih godina prošlog veka, kad su neki moji drugari donosili odluku da se učlane u SK. Već u to vreme učlaniti se u SK nije više bilo šik - mada je još uvek bilo unosno - pa su pomenuti drugari svoje učlanjavanje u SK pravdali namerom da partiju mic po mic „reformišu iznutra“. To se tada zvalo „marš kroz institucije“. Naročito je Vučela voleo da se proserava na tu temu.