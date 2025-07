Kom se to Srbinu srce neće ispuniti ponosom kad iz usta neupitnog autoriteta, oca svih nas, Ćosića - čuje da mi (jebo ja nas) možemo i ono što ne možemo. Pa ko to može osim nas. Kao i u svim Ćosićevim lupinzima - kojima je legion ime - i u ovom ima zrnce istine. Ako se ne bi igralo za raju, ako bi se stvar domislila do kraja, Ćosićeva misao velikih ljudi bi glasila ovako: „Mi ne može ono što možemo, što nas ne sprečava da se satiremo da bismo uradili ono što ne možemo.“