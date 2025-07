Kosjerić u koji su blokaderi sa sve opozicijom bacili sve karte ne bi li tu vlastima naneli prvi poraz, zapravo se pretvorio u njihov glogov kolac. Koliko god da su pumpali, Kosjerić ih je baš ispumpao. No, pored briljantnog rukovođenja Aleksandra Vučića, ne samo izbornim procesom već čitavom krizom u proteklih osam meseci, mora da se prouči i objasni svakom kako se u politici nikako ne smeš da ponašaš. Blokaderi su tipičan primer za to, jer su na ponovljenim izborima u Kosjeriću na biračkom mestu gde su imali najveću pobedu nad vladajućom koalicijom uspeli za svega dvadesetak dana da izgube trećinu birača i da budu na tom istom biračkom mestu poraženi.

To je najbolji pokazatelj da su se zgadili ljudima, da ih ljudi iskreno preziru i da sve to što rade urnišući Srbiju i njenu ekonomiju dovodi do toga da im narod masovno okreće leđa. Kosjerić je pokazao da uz blokadere ostaju samo najgori ekstremisti, bez ikakvog plana i programa, puni mržnje i neograničene količine ludila. Naravno da će ih takve kakvi su Vučić uvek poraziti na svakom mestu, jer ljudi generalno ne podnose ekstremizam.

Tako je poštovao i poredak koji su komunisti zaveli, bez obzira na to što mu je verovatno u srcu i duši onaj monarhistički bio daleko bliži. Danas je jasno da Srbi neće anarhiju i da neće rat, posebno ne građanski, koji je najgore bratoubilaštvo. Mnogi sa strane bi to Srbima najpre namenili, i to blokaderi kao njihovi izvršioci iz dana u dan pokazuju, no Srbi to ne žele da prihvate. Sve u svemu, Kosjerić im je to pokazao i ta pobeda je vetar u leđa predsedniku Vučiću da narod od njega traži da se uspostavi red i poredak.